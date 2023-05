Amministrative: Pagano, In Abruzzo Fi in salute e in crescita,

Sulmona, 16 maggio- “Forza Italia si conferma un partito in salute e in crescita in Abruzzo e i risultati di questa tornata elettorale evidenziano che il centrodestra, quando viaggia unito e sa stare al passo con i tempi, riesce a mettere a segno gli obiettivi che si prefissa”. Lo dichiara, in una nota, Nazario Pagano, presidente della I Commissione Affari Costituzionali della Camera e coordinatore regionale di Fi.

“Per quanto riguarda il risultato di Teramo – analizza Pagano – va tenuto in considerazione il ritardo nella scelta del candidato da parte della coalizione rispetto a un avversario avvantagiato in quanto sindaco uscente: a Gianguido D’Alberto vanno le mie congratulazioni e l’augurio di buon lavoro”. E ancora: “A Silvi abbiamo invece stavinto e Forza Italia si è posizionato come secondo partito della coalizione con il 13,3% dei voti, segno che il partito non solo gode di buona salute ma cresce rispetto alle passate tornate elettorali”.