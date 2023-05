Scomparsa Clara Ciuca, il cordoglio di Uil Abruzzo

“Una grande sindacalista, amica e compagna di tante lotte per il lavoro”

Sulmona,4 maggio– Tutta la Uil Abruzzo esprime profondo cordoglio per la morte della storica sindacalista aquilana Clara Ciuca, che si è spenta ieri all’età di 71 anni. Protagonista di grandi battaglie in difesa dei lavoratori, soprattutto aquilani, viene ricordata dal segretario generale Uil Abruzzo, Michele Lombardo: “L’intera organizzazione è stata colpita da un lutto molto pesante. Ci ha lasciato una grande dirigente sindacale della Uil, amica e compagna di tante lotte per il lavoro. Forte è stato il suo impegno per le lavoratrici e i lavoratori dell’Aquila, a partire dalla vertenza Italtel fino alla rioccupazione dei lavoratori colpiti dal sisma del 6 aprile del 2009”.

“La Uil regionale e dell’Aquila perde un’amica e un’importante dirigente sindacale – aggiunge -. In questo momento di profondo dolore, siamo particolarmente vicini alla famiglia, al marito ing. Caputi e ai due figli. L’intero gruppo dirigente Uil non dimenticherà mai l’opera che Clara ha messo in campo in tutti questi anni di lunga militanza nel sindacato. Più di 50 anni della sua vita sono stati dedicati alle lotte sindacali e alle battaglie al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori, soprattutto dell’Aquila e provincia”.