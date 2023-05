 “ La primavera dei libri 2023”, nuovo appuntamento sabato a Bugnara

-Nell’occasione sarà presentato il volume di Alessio Di Stefano “Cronache di un abruzzese d’America” edito da Radici Edizioni che è già un successo editoriale –

Bugnara,4 maggio– Sabato 6 maggio 2023, alle ore 17.00, terzo appuntamento dell’iniziativa “Primavera dei libri 2023”, la rassegna letteraria in programma dal 25 marzo al 10 giugno a Bugnara. L’evento vedrà la partecipazione di Massimo Tardio della Fondazione Pascal D’Angelo di Introdacqua, del presidente del Centro Studi Matteo Servilio e dell’autore del volume Alessio De Stefano.

Continua l’impegno profuso dal Centro Studi Nino Ruscitti nel ricordare e valorizzare le radici culturali della terra d’Abruzzo. “Cronache di un abruzzese d’America” edito da Radici Edizioni. Il libro racconta la straordinaria storia di emigrazione di Vincenzo “Vincent” Massari (1898-1976), cronista, editore, sindacalista, uomo politico abruzzese che ha fatto conoscere Ignazio Silone agli Stati Uniti.

Vincenzo si imbarca sul Taormina per raggiungere gli Stati Uniti quando ha 17 anni. Arrivato a Ellis Island scopre che mentre era in viaggio la terra ha tremato ad Avezzano, cancellando città e paesi attorno a quello che era stato, fino a pochi decenni prima, il lago Fucino. Vincenzo diventa così un superstite, il testimone di un mondo che non esiste più, e comincia presto a collaborare con la stampa in lingua italiana, inizialmente per denunciare le condizioni di vita di chi, come suo padre, sgobba in miniera, inseguito per creare un ponte tra l’Abruzzo e l’America.

Il primo giornale che fonda, Marsica Nuova, porta nel nome la sua terra d’origine. Seguono altre esperienze editoriali, affiancate da una passione politica che lo spinge a entrare in contatto con importanti esponenti della cultura italoamericana, tra cui l’anarchico Carlo Tresca. Infine l’ascesa dalla Camera dei rappresentanti al Senato, viatico per la realizzazione di un sogno: la nascita dell’Università del Colorado con sede a Pueblo, la sua città. Con l’aiuto del fondo donato da Vincent Massari alla stessa università, Alessio De Stefano ha ricostruito in questa appassionata opera prima la vita e la carriera dell’uomo passato alla storia negli Stati Uniti come il Leone Italiano.

La rassegna primavera dei libri proseguirà venerdì 26 maggio con Raffaele Giannantonio nella chiesa del SS. Rosario a Bugnara a partire dal suo lavoro “Il teatro architettonico Barocco abruzzese” e terminerà sabato 10 giugno con la presentazione del volume “Viaggio nel Fucino” di Alexandre Dumas della neonata collana Comete. Scie d’Abruzzo edita da Ianieri Edizioni.

Chiara Del Signore