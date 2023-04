Al via 1^ Raduno camper “ Sulmona città della Giostra”

Sulmona, 27 aprile- C’è grande attesa in città per l’arrivo dei primi equipaggi che daranno vita al 1* Raduno Camper “Sulmona Città della Giostra”. L’inizio delle manifestazioni è previsto per sabato pomeriggio, 29 aprile, quando in via Roberto Cicerone, ci sarà l’accoglienza dei primi equipaggi. Alle 17 in piazza Garibaldi si terrà la cerimonia d’apertura con la presentazione del concorso “Racconta la tua vacanza più bella”.

A seguire, sempre in piazza Garibaldi, è prevista l’esibizione dei musici e degli sbandieratori del Borgo San Panfilo e del Sestiere di Porta Bonomini. Alle 19 apertura degli stand enogastronomici e subito dopo musica con il Dj Set fino a tarda sera.

Si riparte domenica mattina con le visite guidate dei monumenti e dei musei della città. C’è bisogno, però, di regolare prenotazione. Alle 11, nella Sala Consiliare, incontro con il Sindaco di Sulmona, saluti del Presidente Giostra Cavalleresca di Sulmona Maurizio Walter Antonini, del Presidente Associazione Pet Carpet – Ente Educativo e Culturale per la Salvaguardia dell’Ambiente e degli Animali per introdurre l’arrivo del “Pet Camper Tour” – Conferenza stampa: Cultura e Turismo in Camper a cura di Luca Mercatucci Chausson Italia Trigano Vdl.

Alle 12,30 apertura stand gastronomici in piazza Garibaldi,

Nel pomeriggio alle 16, riprendono le visite guidate in città, sempre con prenotazione. Alle 17,30, di nuovo in scena gli sbandieratori. Alle 18 inizio Giochi con la Cordesca versione Kids. Dalle 18 riaprono gli stand gastronomici e alle ore 20 spettacolo in piazza Garibaldi con Vincenzo Olivieri, comico, cabarettista e cantante.

Terzo e ultima giornata del Raduno

lunedì 1* Maggio con le visite guidate dalle 9,30 del mattino. Alle 11 inizio Giochi con “la Cordesca” versione Kids, alle 11,30 apertura stand gastronomici. Alle 16 conclusione dell’intensa tre giorni, con la cerimonia di chiusura del 1* raduno dei camper “Sulmona Città della Giostra”. Sono attesi in città oltre 150 equipaggi.

Di seguito l’intero programma:

29 Aprile 2023

Ore 15.00….Accoglienza Equipaggi in Via Roberto Cicerone 1 Sulmona, presso la sede di Green Camper

Ore 17,00….Cerimonia di apertura di Piazza Garibaldi ai camper e presentazione Concorso “Racconta la tua vacanza più bella”

Ore 18.00….Esibizioni Musici e Sbandieratori del Borgo San Panfilo “Finalisti Italiani FISB” e del Sestriere di Porta Bonomini

Ore 19:00….Apertura Stand Enogastronomici della tradizione Abruzzese

Ore 20.00….Intrattenimento Musicale – Dj Set

30 Aprile 2023

Ore 09.00….programma visite guidate (su prenotazione)

Ore 11:00….Sala Consiliare, incontro con il Sindaco di Sulmona, saluti del Presidente Giostra Cavalleresca di Sulmona Maurizio Walter Antonini, del Presidente Associazione Pet Carpet – Ente Educativo e Culturale per la Salvaguardia dell’Ambiente e degli Animali per introdurre l’arrivo del “Pet Camper Tour” – Conferenza stampa: Cultura e Turismo in Camper a cura di Luca Mercatucci Chausson Italia Trigano Vdl

Ore 12.30….Apertura Stand su Piazza Garibaldi

Ore 16.00….Visite Guidata città di Sulmona (su Prenotazione)

Ore 17:30….Esibizione Sbandieratori Giostra Cavalleresca di Sulmona

Ore 18.00….Inizio Giochi con “la Cordesca” versione Kids

Ore 19.00….Apertura Stand Gastronomici

Ore 20.00….Vincenzo Olivieri ON-STAGE – Intrattenimento/Spettacolo Musicale con e di Vincenzo Olivieri, comico, caratterista, cantante.

1° Maggio 2023

Ore 09.30….Visite Guidate (Su Prenotazione)

Ore 11.00….Inizio Giochi con “la Cordesca” versione Kids

Ore 11:30….Apertura Stand Gastronomici

Ore 16.00….Cerimonia di chiusura del 1° Raduno Città di Sulmona