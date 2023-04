Goriano: l’organizzazione della festa di Santa Gemma in un convegno in programma giovedì prossimo

Goriano Sicoli, 24 aprile- L’organizzazione della festa di Santa gemma. Questo il titolo del convegno, a cura della studiosa Paola Di Giannantonio, che si terrà nella sala conferenze del centro Mark Frattaroli a Goriano Sicoli per giovedì 27 aprile alle ore 17.

L’iniziativa organizzata dall’associazione di volontariato la Ginestra Subequana, con il patrocinio del comune di Goriano Sicoli e della fondazione Cassa di risparmio della Provincia dell’Aquila, rientra nel progetto Giro, girotondo. “La festa di Santa Gemma e la sua organizzazione”, ha detto Maria Carmela Petrucci presidente dell’associazione Ginestra Subequana,“sono caratterizzate da una serie di riti e passaggi la cui importanza merita di essere approfondita e fatta conoscere anche al di fuori del contesto territoriale. Questa festa”, conclude, “che lascia molto spazio alle donne, rappresenta un momento unico fatto di devozione e lavoro che coinvolge un’intera comunità”. L’iniziativa giunge a pochi giorni dall’avvio dei festeggiamenti in onore di Santa Gemma che come sempre si terranno l’11 e il 12 maggio.

Attività per le quali, la gente del paese, si sta dando da fare da mesi. “La festa di Santa Gemma rappresenta il punto più alto di un culto molto sentito da parte di tantissimi devoti. Sono convinto”, ha detto il sindaco di Goriano Sicoli, Rodolfo Marganelli, “che la sua storia, la tradizione che si è sviluppata attorno alla figura della Santa e i tanti insegnamenti che se ne possono trarre, siano oggi un unico modello che merita di essere fatto conoscere ai più”. Il convegno sarà aperto per scoprire alcuni passaggi fondamentali nell’organizzazione della festa come la preparazione dei pani benedetti, dei dolci e delle modalità operative della festa. Paola Di Giannantonio, ha all’attivo una serie di pubblicazioni centrate sulla ricerca della storia e dell’antropologia del territorio e ha dedicato volumi e saggi a Santa Gemma.