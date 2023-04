Premio “Gilberto Malvestuto”   prima edizione 

Domani nell’aula magna del liceo “Mazara” la premiazione del vincitore

Sulmona 16 aprile-. Si terrà domani, lunedì 17 aprile la premiazione della prima edizione del “Premio Gilberto Malvestuto”, il concorso letterario dedicato al comandante della Brigata Maiella, scomparso il primo marzo. Non una data qualunque quella scelta per la cerimonia: il 17 aprile è infatti la data di nascita di Malvestuto che quest’anno avrebbe compiuto 102 anni.

Il concorso è stato voluto e organizzato dal polo liceale “Ovidio”, insieme alla famiglia Malvestuto, alla Fondazione Brigata Maiella e al comune di Sulmona per ricordare la figura del partigiano sulmonese, il suo impegno per la Liberazione dell’Italia prima e quello per la testimonianza poi, una testimonianza da lui resa sempre con forza e con passione, senza mai risparmiarsi.

«È per noi davvero un onore organizzare e ospitare questo Premio», afferma il dirigente scolastico, Caterina Fantauzzi, «un Premio che offre ai nostri studenti la preziosa occasione per riflettere sulla figura di un uomo e patriota straordinario che, insieme a tutti i partigiani della Brigata Maiella, ha combattuto per restituire a noi e all’Italia la libertà e la dignità che il nazifascismo aveva negato.»

Il concorso letterario è stato curato dal Dipartimento di Filosofia e Storia dell’IIS “Ovidio”, coordinato dalla professoressa Gelanda Martorella. La commissione giudicatrice degli elaborati è composta dalla professoressa Mirella Malvestuto, figlia del patriota, dalla dottoressa Alessandra De Nicola (Fondazione Brigata Maiella) e dalla professoressa Carla La Civita già docente di filosofia e storia presso il Liceo Classico di Sulmona. Allo studente vincitore sarà attribuita una borsa di studio di 300 euro messa a disposizione dalla famiglia Malvestuto.

L’appuntamento è per domani, alle ore 11, nell’aula magna del liceo artistico “Mazara”. Dopo i saluti della dirigente Fantauzzi, ci saranno gli interventi del sindaco della città di Sulmona, Gianfranco Di Piero, del nipote di Gilberto Malvestuto, Daniele Di Mascio, del presidente della “Fondazione Brigata Maiella”, Nicola Mattoscio, e della docente di Filosofia e Storia del polo liceale “Ovidio”, Gelanda Martorella. Interventi musicali a cura di Michele Avolio.