Migranti,Majorino: un’emergenza inventata dal Governo

SULMONA– “Credo che questo governo, per mesi, non si sia occupato scientemente di gestire il fenomeno migrator io e oggi si inventa uno stato di ’emergenza’ che in realtà ha contribuito a far crescere, in parte esasperando i toni e in parte gettando fumo negli occhi dell’opinione pubblica. Perché non vuole che il Paese discuta delle vere emergenze: quella socio-lavorativa, per esempio, o il pasticcio enorme sul Pnrr”.

Così ad Avvenire Pierfrancesco Majorino, responsabile delle politiche migratorie del Pd. Per Majorino, è necessario “abbassare la temperatura dello scontro politico. Ma questa è una responsabilità della destra Bisogna cercare un confronto pragmatico. Abbiamo la necessità di migliorare la qualità dell’accoglienza. Questo per me vuol dire accoglienza diffusa, progetti di inclusione che non hanno nulla a che vedere con i grandi centri che ammassano persone, investimenti nelle comunità locali e percorsi mirati per l’integrazione”.