Incidenti sul lavoro, Pagano: morte giovane operaio Teramo evento tragico e inaccettabile

Teramo, 12 apr “Esprimo profondo cordoglio per la tragica morte dell’operaio di 25 anni, avvenuta oggi nel cantiere di ristrutturazione della chiesa di Sant’Agostino a Teramo. Un incidente assolutamente inaccettabile poiché ogni lavoratore ha il diritto di lavorare in un ambiente sicuro e protetto. Esprimo la mia più sentita solidarietà e vicinanza alla famiglia di Ibrahim in questo momento di immenso dolore e mi unisco al cordoglio di tutta la comunità teramana e del settore lavorativo nel condannare fermamente questo incidente, che mette in evidenza l’importanza della sicurezza sul lavoro e la necessità di adottare tutte le misure necessarie per prevenire simili tragedie”. Lo scrive, in una nota, il Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera il deputato abruzzese on. Nazario Pagano