A L’Aquila, la presentazione della raccolta di poesie di Luca Salvatore

L’Aquila,13 aprile- Verrà presentata sabato 15 aprile 2023, alle 16:00, presso la sala Rivera, di Palazzo Fibbioni, a L’Aquila, la raccolta di poesie di Luca Salvatore, Pensieri in poche righe, per la collana “Quaderni di Irdidestinazionearte”.

Alla presentazione del libro, che ha in copertina una foto realizzata dallo stesso Luca Salvatore, interverranno il critico letterario Eugenia Tabellione che ha scritto anche la prefazione, il critico letterario Massimo Pasqualone, Presidente dell’Associazione Culturale Irdidestinazionearte, Adele Bisazza che leggerà alcune poesie e Francesco Di Motta che curerà gli intermezzi musicali.

Dalla prefazione: “Il centro emozionale della poesia di Luca Salvatore è nell’anima, serbatoio di sentimenti forti, che il poeta trasforma in verso e che solo la parola poetica può e sa dire, nella consapevolezza che talune assenze si fanno presenza solo tra le pagine.

Luca Salvatore vive allora il tempo della meditazione in questi pensieri in poche righe, nei quali il fiume carsico che li attraversa sono il ricordo e la malinconia che si fa bellezza. La vita, raccontata negli attimi e nei frammenti, è nuda, onesta senza più certezze. Un’autobiografia che va oltre le parole e si veste di un pathos universale. Non mancano i correlativi oggettivi, che attraversano il testo in modo denso e coerente. Alla sua prima prova poetica, Luca Salvatore mostra una forza espressiva volta alla ricerca interiore del senso dell’esistenza.”