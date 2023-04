editoria/ “Come interpretare i segnali non verbali” il  libro dell’ abruzzese Mirko Mascioli

Sulmona, 13 aprile– È uscito il libro dell’attore , regista e inviato Rai l’abruzzese Mirko Mascioli .” Come interpretare i segnali non verbali”. Con ottimi risultati di vendita. Ci sono già tante prenotazioni .

Il linguaggio del corpo è una forma di comunicazione la più importante, la più potente. Come percepire se una persona ci sta mentendo o tradendo. Come vincere un colloquio di lavoro. Si comunica meglio con gli occhi, con le mani, con i gesti che con le parole. Un gesto vale più di mille parole. Il libro ti dona le armi essenziali per smascherare davvero chi hai dinnanzi a te.

Le tecniche dell’analisi e della terapia bioenergetiche, l’euritmia e tanto altro. Il nostro cervello comprende la gestualità spontanea, sovente in modo più immediato, di quanto non avvenga con le parole. Il libro costa 18 €. è in tutte le librerie e store online. Lo scrittore andrà in giro per l’Italia a fare il firma copie. L’affascinante attore, regista e conduttore volto noto dello spettacolo.

Ha lavorato con tanti personaggi noti dello spettacolo per il cinema,tv e teatro. Recentemente è stato ospite di “Switch Style” su la7d con Elisabetta Gregoraci. È stato inviato di Rai 2 del programma “Leggerissima estate” con Savino Zaba.

È stato ospite fisso sempre su Rai 2 di “Star Bene”. È stato stato protagonista curando anche la regia dello spot andato sulle reti nazionali contro la violenza sulle donne con Daniela Fazzolari.

È stato protagonista al cinema curando la regia e producendolo il film “Occhi Azzurri “ ispirato a una storia vera di femminicidio con Daniela Fazzolari uscito l’8 marzo con un grande successo.