Sulmona: “Iconografia della Madonna che scappa in piazza” di Marinello Mastrogiuseppe

Sulmona, 31 marzo– In occasione della prossima settimana santa, la Confraternita di Santa Maria di Loreto e la Parrocchia di Santa Maria della Tomba in collaborazione con l’Istituto di fotografia “fotogramma” organizzano una mostra iconografica della Sacra rappresentazione della “Madonna che scappa in piazza”, una rievocazione narrativa dell’incontro tra la Madre di Gesù e il Cristo Risorto.

La ricorrenza si celebra la mattina della domenica di Pasqua, l’evento è molto sentito anche all’estero e richiama a Sulmona, in provincia dell’Aquila, migliaia di persone.

La mostra fotografica dal titolo “Iconografia della Madonna che scappa in piazza” di Marinello Mastrogiuseppe, verrà allestita nella sala parrocchiale della Chiesa di Santa Maria della Tomba dal 2 al 10 aprile 2023.

La presentazione e l’inaugurazione avranno luogo alle ore 12,30 del giorno 2 aprile 2023 alla presenza del Sindaco di Sulmona, Dott. Gianfranco Di Piero, il Parroco cappellano della confraternita, Don Ramon Peralta, il Priore della confraternita, Dott. Sandro Di Paolo e l’autore delle fotografie.