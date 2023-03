Scanno: dal 18 marzo mostra fotografica di Marinello Mastrogiuseppe

Scanno

Scanno, 13 marzo– Continua l’attività dell’Istituto di fotografia “fotogramma” con la gestione del Museo delle Tecniche Fotografiche a Sulmona e le Mostre di Fotografia a Scanno nella Galleria aperta in Via Vincenzo Tanturri n 5.

A Scanno (uno dei Borghi piu’ belli d’Italia) i giorni 18 e 19 marzo 2023 in programma, con la collaborazione della Pro Loco di Scanno e il Patrocinio del Comune di Scanno, un week-end di Rinascimento Poetico un movimento nazionale di Poeti e Poetesse.

Per l’occasione verrà allestita una mostra fotografica di Marinello Mastrogiuseppe nella Galleria in via Vincenzo Tanturri n 5 a Scanno. La mostra ha come finalità la valorizzazione del territorio dell’alta valle del Sagittario.