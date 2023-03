Il negozio l’Unica di Sulmona compie novant’anni di vita

Sulmona,13 marzo– Sulmona, vanta una storia interessante anche nel commercio, con negozi, attività, fi partivolare rilievo anche per il territorio. Lo storico negozio dell’Unica, sito in Corso Ovidio, all’angolo Via Degli Agghiacciati, compie novant’anni di vita.

Questa attività nasce nel 1932; fa parte di una catena di negozi aventi il nominativo Unica. Nel 1957 subentra la signora Pierina Vitalini Dal 1996 sino ad oggi la storica attività è condotta dalla signora Maria Elisa Carugno e dal marito Matteo Lapomarda.

L’attività conserva storici alimenti fra i quali ricordiamo i confetti tipici di Sulmona, i prodotti tipici della storica catena ch,e nel corso del tempo, sono rimasti fra i quali ricordiamo nougatine, il gianduiotto di Torino, marrons glacees, cioccolati di tutti i tipi e qualità, fruttini di marzapane, pesciolini di liquirizia, liquiri artigianali, lavorazione floreali realizzate mediante l’utilizzo dei confetti, sol per citarne alcuni.

Non è mancata nel corso della cerimonia la benedizione, officiata da Don Gilberto Uscategui, il quale ha ricordato i valori della fede cristiana, l’importanza delle attività storiche sia per il commercio, sia per il mantenimento del prodotti storici, i quali continuano ad essere presenti in città. Molta l’emozione non soltanto negli occhi dei titolati, ma anche dei cittadini intervenuti alla cerimonia. Novant’anni sono quasi un secolo di vita e di storia, personaggi illustri, il negozio Unica di Sulmona ne ha visti sfilare moltissimi

Andrea Pantaleo

