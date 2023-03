8 marzo: a Sulmona “ Le voci delle donne”, evento in programma a Palazzo San Francesco

Sulmona,6 marzo-Le donne si incontrano in sala consiliare mercoledì 8 marzo, dalle 15,30, per parlare di se stesse e comunicare i propri desideri, i propri progetti: in occasione della Giornata Internazionale della Donna, tutte le donne che vorranno ascoltare o esprimere verità quotidiane, sogni ed emozioni, visioni e impegni per il futuro, possono farlo senza formalità, in un’atmosfera amichevole, perché “Le voci delle donne” che risuonano oggi siano occasione di riscatto per i millenni di silenzio che l’universo femminile ha attraversato.

Donne che usano il microfono per la prima volta e altre che già ne conoscono la capacità comunicativa si confrontano sulle proprie verità e aprono il cuore alle altre, sicure che dalla condivisione dei pensieri non può che nascere bellezza.

Parliamoci, mercoledì in sala consiliare: nella casa di tutti, sapremo che fin quando ascolteremo voci di donna e parole vere di gioia o di dolore, questa nostra vita avrà speranza di gentilezza e sorrisi.Lo ha annunciato oggi l’Assessore comunale alla Cultura Rosanna Tuteri

Il programma della giornata prevede “Le voci delle donne. Io sono … e vorrei …” a Palazzo San Francesco, sala consiliare, mercoledì 8 marzo dalle 15,30.

Alle 17,30, a seguire, ‘Il lavoro delle donne’, questo il tema dell’incontro promosso dal Lions Club di Sulmona.

Alle ore 17:30 una proiezione di fotografie dell’Accademia Sulmonese di fotografia. Introdurrà Gemma Di Iorio, presidente del Lions.

La giornata si concluderà con l’intervento di Maria Franca D’Agostino, Presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo.