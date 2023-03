Sumona:è morto Gilberto Malvestuto- Camera ardente in Comune

Sulmona,1 marzo– Si e’ spento questa mattina a Sulmona Gilberto Malvestuto, partigiano italiano, ultimo ufficiale rimasto in vita della Brigata Maiella che, insieme alle forze alleate polacche, libero’ Bologna la mattina del 21 aprile 1945. Malvestuto, classe 1921, era all’epoca alla testa della sezione mitraglieri della Compagnia pesante mista, integrata da un plotone della I Compagnia Fucilieri.

Nel 2021 Sulmona gli ha conferito il sigillo di Re Ladislao,massima onorificenza cittadina. “Con Gilberto Malvestuto

scompare l’ultimo ufficiale della gloriosa Brigata Maiella.Il suo fulgido esempio e la sua esemplare testimonianza di

combattente per la liberta’ devono costituire un monito per noi tutti e, soprattutto, per le nuove generazioni,

affinche’ in contrasto ad ogni forma di totalitarismo e di compromissione dei diritti fondamentali della persona, siano

sempre difesi e sostenuti gli irrinunciabili valori di liberta’ e democrazia. A nome dell’amministrazione comunale,

esprimo ai figli e ai nipoti di Gilberto Malvestuto i sensi del piu’ profondo cordoglio”, ha commentato il sindaco della

citta’, Gianfranco Di Piero

La Camera Ardente Gilberto Malvestuto è allestita nell’Aula Consiliare del Comune di Sulmona, in via Mazzara, dalle 14.30 alle 19 di oggi e domani dalle 8.30 alle 14.30. La celebrazione funebre si terrà nella chiesa di S.Maria Ausiliatrice, domani, 2 marzo, alle 15. Lo ha reso noto sindaco Di Piero