Sulmona: domani al Polo Scxientifico le “ Olimpiadsi della matematica”

Sulmona, 15 febbraio– Domani, giovedì 16 febbraio,il Polo Scientifico tecnologico “Fermi” ospiterà la fase provonciale delle ‘ Olimpiadi della matematica’Parteciperanno all’evento 7 Scuole della provincia dell’Aquila per un totale di 113 studenti.I ragazzi saranno accolti nell’ampia Aula Magna del Liceo Scientifico di Sulmona, a partire dalle ore 10:00; la gara avrà la durata di 180 minuti.I concorrenti affronteranno 12 quesiti a risposta multipla, 2 quesiti a risposta numerica e 3 problemi dimostrativi. Quesiti e problemi spazieranno come di consueto tra i vari argomenti della matematica olimpica: algebra, combinatoria, geometria e teoria dei numeri.Un onore ed un onere che il Liceo Scientifico sente di assumersi per creare una rete diinterazione sinergica tra scuole, ma soprattutto per promuovere il piacere dello studio della Matematica, per dimostrare come, contrariamente ai luoghi comuni, questa disciplina, oltre che utile e straordinariamente formativa, sia “bella” ed affascinante, nel suo farsi scoperta continua e sfida mentale e creativa”.