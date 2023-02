La Uil scrive al Prefetto per organizzare al meglio l’accesso dei detenuti nel Pronto Soccorso di Pescara

Sulmona, 3 febbraio– Il Segretario regionale della Uil PA PP nella persona di Ruggero Di Giovanni, ha voluto sensibilizzare il Prefetto di Pescara, L’Assessore alla Sanità della Regione Abruzzo e il Provveditore dell’Amministrazione Penitenziaria Lazio-Abruzzo e Molise affinchè l’accordo di massima raggiunto nelle settimane scorse tra i vertici dell’ASL e l’Amministrazione Penitenziaria abbia un seguito.

La UIL PA PP Abruzzo nei mesi scorsi si era fatta portavoce di una disfunzione e causa di una forte criticità che tuttora coinvolge la Polizia Penitenziaria, privati cittadini e detenuti allorquando, questi ultimi, vengono accompagnati nel Pronto Soccorso della città dove l’istituto penitenziario insiste.

“Nello specifico- spiega Mauro Nardella– lo stesso Di Giovanni aveva messo in risalto una delle più forti criticità presenti nella regione Abruzzo e che riguarda l’accesso dei detenuti della Casa Circondariale di “San Donato” nel Pronto Soccorso di Pescara.In sostanza, ogni qualvolta si renda necessario trasportare detenuti al pronto soccorso nel nosocomio rivierasco si crea un’attesa lunghissima, sovente superiore alle 6 ore (il 14 gennaio 2023 l’attesa si è protratta dalle ore 09:00 fino alle ore 17:00) e che vede la scorta ed il detenuto posizionati per tanto tempo lungo i corridoi interni del Pronto Soccorso. Corridoi dove stazionano non meno di 20 o 30 pazienti, in ambienti angusti dove la promiscuità aumenta il rischio che possano accadare episodi non certo piacevoli. La Uil nel mese di dicembre 2022- aggiunge Nardella- aveva chiesto ed ottenuto una riunione con i vertici della ASL Pescarese.

All’incontro avevano partecipato, tra gli altri, il direttore del Pronto Soccorso di Pescara , il Responsabile Sanità Penitenziaria per il Carcere di Pescara , il Direttore del Carcere ed il Comandante del Carcere. L’incontro sembrava aver dato i suoi frutti visto che si era raggiunto un compromesso che vedeva garantiti gli interessi di sicurezza dell’amministrazione penitenziaria, la privacy per il detenuto, la sicurezza degli altri pazienti e la continuità del servizio per la ASL di Pescara e cioè che il detenuto fosse messo in attesa in una stanza dedicata e non nel corridoio.Purtroppo nonostante le ottime premesse ci è stato comunicato, in via informale, che il progetto avviato non avrebbe avuto alcun seguito.Di qui la necessità di scrivere alle personalità tirate in causa dalla nota”.