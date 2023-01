Pd: Bonaccini, non ho chiesto a nessuno rientrare nel partito  

“Non ho detto a nessuno di tornare. Io non impedisco a nessuno di venire. A me non interesano i

dirigenti, ma milioni di italiani che votavano il Pd e che non lo fanno piu’. Le discussioni sul dirigente o ex dirigente nonmi interessano. Le correnti non sono un male, ma troppe volte, piu’ che fonte di contributo sono state strumento di divisione”. Lo ha detto il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, a Omnibus, su La7, rispondendo a una domanda sul rientro degli ex dem di Articolo Uno nel Partito Democratico.