Poste Italiane: Sulmona,ampliato l’orario di apertura dell’Ufficio Abazia

Sulmona, 13 gennaio – Poste Italiane comunica l’ampliamento dell’orario di apertura al pubblico dell’ufficio postale di Abazia di Sulmona. A partire dalla prossima settimana, infatti, la sede di via Caselupi tornerà a essere disponibile al pubblico il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 8.20 alle 13.45.

Oltre all’ufficio di via Caselupi, Poste Italiane è presente a Sulmona con altri cinque presidi: la sede di piazza Brigata Maiella (Sulmona Centro), disponibile con orario continuato dal lunedì al venerdì fino alle 19.05 (il sabato fino alle 12.35); le sedi di via Montenero (Sulmona 2), via della Cornacchiola (Sulmona 3) e via San Francesco d’Assisi(Sulmona 1) aperte dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35 e la sede di via Torrone il martedì e il giovedì dalle 8.20 alle 13.45.

Poste Italiane, da sempre vicina al territorio con la rete più capillare del Paese, conferma dunque la sua grande attenzione alle realtà locali con l’obiettivo di continuare a essere punto di riferimento per i cittadini, le imprese e la Pubblica Amministrazione.

La volontà di Poste Italiane di garantire un sostegno concreto all’intera provincia e alla sua comunità si esprime non solo attraverso la rete “fisica” tradizionale, che nella provincia dell’Aquila comprende 158 uffici postali, 72 ATM Postamat e 4 tra Centri e Presidi di distribuzione della corrispondenza, ma anche dall’opportunità di fruizione dei servizi che l’Azienda mette a disposizione dei cittadini con le soluzioni agili e innovative tipiche del mondo digitale come le App (Ufficio Postale, BancoPosta e Postepay) e il sito poste.it, dove sono anche indicati gli orari di apertura degli uffici postali.