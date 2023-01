Sulmona, il Polo liceale “ Ovidio” ti aspetta 

Open day, laboratori e notte bianca per conoscere l’ampia offerta formativa dell’Istituto superiore cittadino

Sulmona,9 gennaio- Da oggi (e fino al 30 gennaio) è attivo sul portale del Ministero dell’Istruzione (https://www.istruzione.it/iscrizionionline/) il servizio per le iscrizioni al nuovo anno scolastico. E allora è tempo di fare la scelta giusta! Per presentare la propria offerta formativa, l’Istituto d’Istruzione superiore “Ovidio” ha organizzato una serie di appuntamenti rivolti ai futuri studenti e alle loro famiglie. La prima iniziativa è in programma è l’open day con notte bianca del liceo classico “Ovidio”, venerdì 13 gennaio (dalle ore 16 alle 22). Si potrà visitare la scuola e conoscerne tutti gli indirizzi e le attività progettuali. Il liceo “Vico” aprirà le porte ai futuri studenti, invece, martedì 17 gennaio (ore 16-20). Docenti e studenti saranno a disposizione di ragazzi e genitori per presentare l’ampia varietà di corsi, dall’indirizzo Linguistico alle Scienze umane, dal liceo Economico-sociale all’indirizzo Motorio, con tutte le loro peculiarità e tutti gli spazi laboratoriali di cui la scuola dispone per le diverse attività. Il liceo artistico “Mazara” ha invece in programma dal 16 al 21 gennaio la “Settimana dell’arte” con una serie di attività finalizzate a condurre i futuri studenti nel meraviglioso mondo delle arti figurative, della moda e dell’architettura. Giovedì 19 gennaio ci sarà invece il “welcome day” (ore 16-20), una giornata di scuola aperta per accogliere quanti vorranno visitarla e conoscerla più da vicino. Prevista anche una sfilata di moda con abiti realizzati dagli alunni dell’Istituto. Durante le giornate di scuola aperta previsto l’intervento di Paolo Ruscitti, astrofisico dell’osservatorio astronomico “Torre delle stelle” di Aielli. Per informazioni e per una visita alla scuola, si potranno contattare le segreterie del polo liceale: sede di via Togliatti per il liceo “Vico” al numero 0864/53763; sede di via “De Matteis” per il liceo classico “Ovidio” e per il liceo artistico “Mazara” al numero 0864/54459. Le scuole saranno aperte per visite pomeridiane nelle giornate di martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, previo appuntamento con i referenti dell’orientamento: per il liceo classico “Ovidio” le professoresse Antonella Gentile (tel. 349/6537629) e Concetta Marinucci (tel. 328/3665946); per il liceo “Vico” le professoresse Antonella Zarrillo (tel. 347/5125218) e Marina Biagi (tel. 338/7615841); per il liceo “Mazara” i professori Gianluca Mascio (tel. 349/4741784) e Giovanna Ruscitti (tel. 338/4135776). Tutte le informazioni sull’Istituto d’Istruzione superiore “Ovidio” e i piani di studio dei vari indirizzi liceali sono disponibili anche sul sito internet www.iisovidio.edu.it Un collegamento rapido si aprirà anche semplicemente inquadrando il QR code presente sulle foto.