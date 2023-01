“ Arcipelago Ivan”, quando la musica è anche   solidarietà

Filippo Graziani ( al centro) con l’Assessore comunale alla cultura Rosanna Tuteri e Vincenzo Bisestile durante ala conferenza stampa

Sulmona,4 gennaio-“Le canzoni sono come isole, porti sicuri in cui approdare per riscoprire tasselli del nostro passato”.

Da qui l’idea del tour “Arcipelago Ivan”, che il cantautore Filippo Graziani ha presentato in conferenza stampa al foyer del teatro Maria Caniglia. A fare gli onori di casa la dottoressa Rosanna Tuteri, assessore alla cultura, e Vincenzo Bisestile, presidente del Nomadi Fan Club.

Filippo è figlio del grande artista teramano Ivan Graziani, ed è proprio a lui che vuole rendere omaggio con la nuova tournée, che partirà proprio da Sulmona il prossimo 5 gennaio.

Ivan ha consegnato alla storia della musica italiana autentici capolavori e Filippo vuole che tornino a risuonare “nell’etere” perché i luoghi, i personaggi, i vizi e le virtù, che in quei versi sono magistralmente scolpiti, mostrino tutta la loro straordinaria attualità.

L’assessore ha speso parole di elogio verso questa bellissima iniziativa, che rientra nel progetto portato avanti dal Nomadi Fan Club, con il patrocinio del Comune di Sulmona che ha messo a disposizione il teatro. Un progetto benefico per donare all’azienda sanitaria peligno-sangrina un ecografo di ultima generazione. La consegna ufficiale avverrà proprio domani sera nel corso dell’esibizione di Filippo Graziani e della sua band, in cui figura anche Tommaso Graziani, batterista e fratello di Filippo.

Appuntamento dunque per domani sera alle 21 al teatro Maria Caniglia per una serata di musica e solidarietà.

Francesca De Luca