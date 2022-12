Inaugurata a Pacentro la mostra del pittore Francesco Buccitelli

Pacentro, 27 dicembre-Inaugurata questo pomeriggio a Pacentro, nel palazzo Rocca, sede del comune, la mostra dedicata al pittore pacentrano Francesco Buccitelli, in occasione del suo centenario della nascita avvenuta a Pacentro il cinque dicembre 1922. Presenti il sindaco di Pacentro Guido Angelilli, il critico d’arte Marcello Guido Lucci, i cittadini desiderosi di non mancare; la mostra è stata allestita da Pasquale Di Ianni presidente del circolo Cine Circolo di Pacentro, intitolato a Raffaele Rossi. Cinquanta sono le opere esposte le quali rappresentano il mosaico dell’estro, della genialità del pittore Francesco Buccitelli,, il quale ha lasciato alla storia, all’arte, ai posteri, un illustre patrimonio di opere pittoriche. Francesco Buccitelli nasce a Pacentro nel 1922, muore nel 1989.

il sindaco di Pacentro Guido Angelilli

Già Maestro d’Arte, acquisisce il magistero Accademico in pittura decorativa murale a Firenze nel 1953. Sarà docente di disegno dal vero, ed Educazione visiva, presso l’istituto statale d’arte Mazara di Sulmona. Gli sono state attribuite varie onorificenze tra le quali Grande Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana, su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Membro honoris causa dell’Accademia Internazionale Tommaso Campanella di lettere, arti, scienza. Sarà sindaco di Pacentro per due mandati istituzionali, dal 1964 al 1975; sarà nominato cittadino onorario di East Detroit Michigan nel 1971, a seguito di benemerenze acquisite nel campo della sua professione artistica. Ha compiuto varie mostre sia in ambito nazionale, sia internazionale, fra le quali ricordiamo XI Premio F. P. Michetti Francavilla al Mare del’anno 1957, seconda Mostra Regionale di Arti Figurative dell’Abruzzo e Molise, Teramo anno 1959, l’Arte del Mezzogiorno d’Italia rassegna allestita dalla Quadriennale di Roma allestita nel Palazzo delle Esposizioni anno 1953, Premio pittura Dalmine Bergamo Nazionale di Pittura Pontedera PI, sol per citarne alcune.

A Sulmona, nel luglio del 2022,gli è stata dedicata una Mostra Omaggio nell’ambito della trentunesima Rassegna Pittori Peligni. La mostra dedicata al pittore Francesco Buccitelli potrà essere visitata negli orari d’apertura del comune. L’artista pittore Francesco Buccitelli è ambasciatore del secolare borgo di Pacentro, con la sua storia millenaria autorevole.

Andrea Pantaleo