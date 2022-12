Un Natale di speranza anche per quelli che lottano

Sulmona, 27 dicembre- AIL –L’Aquila Odv nella persona della sua Presidente, Alba Agostinelli, ha l’immenso piacere di comunicare che, su richiesta del Prof. Mauro di Ianni (Direttore della Divisione di Ematologia di Pescara), si è proceduto all’acquisto del MACS Quant TYTO, un prezioso strumento di ricerca fatto installare presso il “Centro di Scienze Tecnologiche Avanzate “(CAST) dell’Università Chieti-Pescara “G. D’Annunzio”.

Il Tyto ora è nel nuovo laboratorio CAR-T, diretto dal Prof. Mauro Di Ianni, per la ingegnerizzazione cellulare e servirà per la ricerca di nuovi bersagli per la terapia con cellule CAR-T.

Le CAR-T sono linfociti T modificati geneticamente, al fine di esprimere sulla superficie cellulare, molecole in grado di agganciare in maniera specifica la cellula tumorale. Una volta che il legame tra il linfocita T e la cellula tumorale è avvenuto, il linfocita T uccide la cellula neoplastica.

Il Tyto è uno strumento notevolmente costoso con un impegno di spesa di circa 328 mila euro e fondamentale per poter produrre terapie molto all’avanguardia.

“Da tempo – afferma la Presidente AIL L’Aquila Alba Agostinelli– abbiamo lavorato all’acquisto del TYTO e, a questo proposito, dobbiamo ringraziare di cuore il commercialista della nostra Associazione, dr. Papola, che si è impegnato con professionalità al nostro fianco. “Colgo l’occasione – prosegue Alba Agostinelli– per ringraziare anche tutti i donatori che ci sostengono dimostrando stima e fiducia nel nostro operato così come i nostri Volontari che sono la nostra vera forza consapevoli che senza il loro aiuto non potremmo riuscire in queste imprese.