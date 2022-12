Eventi Natalizi ad Anversa degli Abruzzi

Anversa degli Abruzzi

Anversa degli Abruzzi, 22 dicembre- In occasione delle Festività natalizie continua la tradizione di promuovere alcuni eventi per sottolineare l’atmosfera augurale che pervade il paese.

Venerdì 23 alle ore 18.00, presso la Chiesa di San Marcello, si svolgerà un Concerto di Natale di giovani allievi dell’Accademia Musicale Romana, organizzato dal Comune, dalla Parrocchia e dall’Associazione culturale Imago collegata alla Comunità terapeutica “Il Castello”. In programma musiche di Giuliani, Scarlatti, Beethoven, Chopin e naturalmente alcuni celebri brani natalizi.

Lunedì 26 alle ore 18.00, presso la splendida sede espositiva di Marisa Del Rosso in Via Cordoni, ci sarà un incontro con Giovanni Assetta, autore del libro “Il Presepista” pubblicato nel 2019 da Edizioni Tabula Fati, dedicato alla storia dei Presepi e alla loro importanza religiosa e sociale. Per l’occasione sarà possibile visitare la casa/museo inaugurata nel 2020, ed apprezzare le interessanti collezioni di ceramiche, sculture, mobili antichi, libri, vestiti d’epoca e soprattutto i numerosi presepi e le natività raccolte nell’arco degli anni dalla intraprendente proprietaria.