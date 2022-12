L’Aquila: Gdf, cerimonia per la consegna dei gradi a 910 marescialli del 92  corso “ Milano 45 II”

L’Aquila, 19 dicembre Nel corso di una cerimonia svoltasi questa mattina all’interno della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, i 910 allievi frequentatori del 92 Corso “Milano 45 II”, alla presenza di oltre 3000 tra parenti ed amici, giunti da ogni parte d’Italia, hanno indossato il grado di Maresciallo, dopo due anni di intenso addestramento militare e professionale.All’evento ha presenziato il Gen.CA. Sebastiano Galdino, Ispettore per gli Istituti di Istruzione della Guardia di Finanza, nonchè numerose autorità locali religiose, civili e militari. La cerimonia militare stata caratterizzata da diversi significativi momenti che l’hanno arricchita di contenuti: la reciproca apposizione del grado tra gli allievi quale segno di appartenenza ad un unico Corso, la consegna della “stecca” da parte del Corso anziano ai colleghi del primo anno di Corso e soprattutto il gemellaggio con i frequentatori del 60 Corso “Milano 45” del biennio 1985/1987, che con la simbolica consegna della sciabola all’allievo anagraficamente piu’ giovane, hanno passato il testimone. Per l’occasione il gruppo decorati dell’ordine militare d’Italia ha voluto consegnare una targa all’allievo primo classificato, al termine del primo anno di Corso, in attitudine militare. I neo Marescialli saranno ora chiamati alla frequenza del terzo anni di studi, un Corso di qualificazione operativa che li arricchirà di sempre maggiori competenze professionali e che si concluder con il conseguimento del titolo accademico in forza della convenzione stipulata con l’Università degli studi di l’Aquila. In tal senso, il Gen.D. Cristiano Zaccagnini, comandante della scuola, li ha esortati a proseguire gli studi con la dedizione e il senso del dovere espressi nell’iniziale biennio, traendo il massimo profitto dal periodo di formazione nell’istituto. Infine, il Generale Galdino nel proprio intervento ha richiamato i giovani Ispettori sull’importanza del grado conseguito e sulle gravose responsabilità che da esso discendono