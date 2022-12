Al Maria Caniglia concerto del pianista Josef Edoardo Mossali

Sulmona, 11 dicembre- Concerto a Sulmona, al teatro Comunale Maria Caniglia, del pianista Josef Edoardo Mossali, della settantesima stagione concertistica della Camerata Musicale Sulmonese. Josef Edoardo Mossali inizia lo studio del pianoforte con Massimiliano Motterle e, successivamente, entra nella classe di Marco Giovanetti al Conservatorio Gaetano Donizetti di Bergamo, dove attualmente sta frequentando il Biennio ordina mentale sotto la guida di M. Motterle. Prosegue, inoltre, gli studi sotto la guida di Pasquale Iannone.

Ha vinto il primo Premio in diversi concorsi, fra cui il ventisettesimo concorso J.S. Bach di Sestri Levante, XX International Music Competition di Cortemilia, XII Concorso Città di Riccione, XIX Concorso Città di Giussano, Concorso D. Scarlatti di Carpenedolo, X Concorso Città di Piave di Sacco, XVII Concorso Marco Bramanti di Forte dei Marmi, Concorso Lombardia è musica istituito dal Consiglio regionale della Lombardia e la XV edizione del Premio nazionale delle Arti. Ha seguito masterclass e corsi di perfezionamento con Michel Beraff, Vladimir Ovchinnikov, Massimiliano Motterle, Pasquale Iannone e Benedetto Lupo.

Mossali ha suonato per numerose istituzioni, come la Società dei Concerti di Milano Associazione Amici dell’Olona di Milano, Società del Quartetto di Milano, Barletta Piano Festival, Teatro di Chiasso, Pescara Piano Festival, Associazione GIA a Brescia rai Radio3, per la stagione concertistica organizzata da Piano Fischer a Monaco di Baviera, per il Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo, dove nel 2018 gli è stato conferito il premio Giovane talento musicale dell’anno. Ha suonato sotto la direzione di Pier Carlo Orizio, di Fabrizio Maria Carminati, collaborando con diverse orchestre, tra cui la Filarmonica del Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo e l’Orchestra del Conservatorio Gaetano Donizetti di Bergamo.

L’attenzione si sposta ora a lunedì ventisei dicembre 2022, alle ore diciassette e trenta, sempre al teatro comunale Maria Caniglia di Sulmona, con Vincent Bohanan e Sound Of Victory Gospel Choir New York.

