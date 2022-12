Sulmona: da lunedì 12 appuntamento con”Le intelligenze artificiali. Uomini o Dei- Arte e scienza a confronto”

Sulmona, 9 dicembre- Da lunedì 12 Dicembre -Sabato 17 Dicembre 2022 presso Aula Magna- Liceo Scientifico “Fermi” appuntamento con “𝐋𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐥𝐥𝐢𝐠𝐞𝐧𝐳𝐞 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢. 𝐔𝐨𝐦𝐢𝐧𝐢 𝐨 𝐃𝐞𝐢- 𝐀𝐫𝐭𝐞 𝐞 𝐬𝐜𝐢𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐫𝐨𝐧𝐭𝐨”

Un evento ricco ed articolato che nasce dalla collaborazione tra il Polo Scientifico tecnologico “Fermi” e l’Associazione “Casa delle culture” di Sulmona. Una settimana di riflessione, di approfondimento, di laboratori interattivi, proiezioni, trasmissioni alla radio, dibattiti, che coinvolge studenti di tutte le scuole, docenti, esperti esterni, cittadini curiosi ed interessati.

L’allestimento della mostra- installazione “Technology Art- L’Universo l’Uomo il Mito- tra Arte e Scienza” dell’artista Franco Angelosante.

Un parterre di relatori d’eccezione: da Guido Vetere- direttore Fondazione IBM a Maria Chiara Carrozza – Presidente CNR, collegata con noi in diretta, solo per fare alcuni nomi. Tutto questo e molto altro ancora si chiama:

“𝐋𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐥𝐥𝐢𝐠𝐞𝐧𝐳𝐞 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢. 𝐔𝐨𝐦𝐢𝐧𝐢 𝐨 𝐃𝐞𝐢- 𝐀𝐫𝐭𝐞 𝐞 𝐬𝐜𝐢𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐚𝐜𝐨𝐧𝐟𝐫𝐨𝐧𝐭𝐨”.

Una manifestazione che nasce per diffondere cultura, consapevolezza, fiducia nella tecnologia e nelle arti, visioni e prospettive, partendo o ripartendo dalla Robotica per arrivare alle nuove frontiere della realtà virtuale (Metaverso).

Per capire il presente, per spaziare oltre il presente, per leggere il futuro!