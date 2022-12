La Procura della Repubblica di Milano indaga ora sulla morte di Giuseppe Lo Stracco

Giuseppe Lo Stracco

Bugnara, 3 dicembre– Sarà la Procura della Repubblica di Milano che ha già aperto un’inchiesta a fare piena luce sulle cause che hanno portato questa mattina verso le 9 al decesso del sindaco di Bugnara Giuseppe Lo Stracco.Il reato ipotizzato al momento è quello di omicidio colposo. Lo riferisce questa sera una nota dell’Ansa che sta seguendo da vicino il caso.

Il magistrato milanese che si sta occupando del caso,spiega ancora l’Ansa, ha ordinato l’acquisizione delle cartelle cliniche disponendo l’autopsia che si terrà lunedì 5 dicembre. Lo Stracco era stato ricoverato nel mese di settembre nell’ospedale San Raffaele di Milano per eliminare un problema congenito all’aorta: “Una settimana massimo dieci giorni e sono di nuovo a casa”, aveva detto in Comune prima di partire per Milano. A detta dei medici che lo hanno operato, l’intervento è riuscito, ma qualche giorno dopo l’operazione il quadro clinico si è improvvisamente complicato tant’è che le sue condizioni sono via via peggiorate fino al decesso avvenuto questa mattina Aveva fortemente insistito per farsi operare dall’equipe del professor Alberto Zangrillo, primario dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione Generale, Cardio-Toraco-Vascolare e dell’Area Unica di Terapia Intensiva Cardiologica e Cardiochirurgica, Referente Direzionale Aree Cliniche dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano. Due sarebbero le ipotesi che avrebbero provocato una serie di gravissime patologie: un’infezione derivante da un batterio che si sarebbe scatenata durante l’intervento o una cattiva pratica sanitaria. Ora toccherà alla magistratura far luce sulla vicenda.