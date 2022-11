E’ di Sulmona il protagonista dello spot  contro la violenza sulle donne in onda sulle reti nazionali televisive

Sulmona, 26 novembre- L’attore ,regista,conduttore ,giornalista e inviato del programma Rai “leggerissima estate” l’abruzzese Mirko Mascioli insieme all’attrice Daniela Fazzolari (centovetrine,un passo dal cielo,io ti assolvo,don Matteo e tante altre fiction) sono stati i protagonisti dello spot contro la violenza sulle donne andato in onda sulle reti nazionali e radio in questa settimana . L’attore di Sulmona ha curato anche la regia . Mascioli volto noto dello spettacolo,ha un curriculum importante, infatti sono tanti i ruoli interpretati nel cinema,tv e teatro con produzioni e reti nazionali importanti . come dicevamo all’inizio ,in estate è stato l’inviato del programma musicale di Rai 2 “Leggerissima Estate” condotto da Savino Zaba.

Nella primavera scorsa è’ stato ospite fisso ogni sabato mattina sempre su rai 2 del programma di successo “star bene” condotto da Livio Beshir. (Su Raiplay sono disponibili tutte le puntate).. Ha lavorato con molti personaggi noti :Aurora Ruffino, Enzo Paolo Turchi,Gene Gnocchi,Emanuela Aureli,Carmen Russo,Valeria Marini,Paolo Vallesi,Gary Low,Francesco Pannofino,Carmen Russo,Gigi Finizio,Raffaella Fico, e tanti altri, Sempre con l’attrice Daniela Fazzolari ,l’affascinante e bravissimo attore saranno anche i protagonisti di “Occhi Azzurri “.

Il film è ispirato a una storia vera di femminicidio. Uscirà a marzo 2023. è in concorso al David di Donatello 2023.Il 5 aprile su Rai 1 ci sarà la premiazione condotto da Carlo Conti.invece nella conferenza stampa di presentazione verrà decretato il vincitore e la cinquina. (Il progetto sarà in concorso in diverso festival nazionali e internazionali). Mascioli nella pellicola interpreta il marito violento ,invece la Fazzolari la vittima la moglie di lui. Inoltre recentemente ha curato come giornalista un evento importante per i 560 anni dell’Accademia neoplatonica.( m.t.l.)