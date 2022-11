Sulmona, domani al via la mostra “Il Rinascimento dei Bambini”

Sulmona, 17 novembre– Dopo le esposizioni di Pescara e Chieti nel mese di aprile, a pochi giorni dalla chiusura di quella di Teramo, la mostra Il Rinascimento dei Bambini è pronta ad aprire i battenti anche a Sulmona.

Promossa dal Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo, realizzata da Banco Farmaceutico e Meeting di Rimini, l’esposizione sarà visitabile dal 18 al 25 novembre (tranne domenica 20) nei locali dell’Archivio di Stato dell’Aquila – Sezione di Sulmona in Viale Sant’Antonio n. 30.

La mostra, a cura di Mariella Carlotti, racconta la storia dello Spedale degli Innocenti di Firenze, creata su iniziativa del mercante pratese Francesco Datini, che alla sua morte destinò i suoi averi per avviare la realizzazione e la gestione di una struttura per accogliere le bambine e i bambini abbandonati. Il suo lascito venne incrementato dall’Arte della seta, una delle grandi corporazioni fiorentine, che si assunse l’onere della costruzione della struttura che è ancora in attività.

Attraverso 32 pannelli didascalici l’esposizione è articolata in tre sezioni: la prima racconta la genesi dell’istituto, le figure chiave per la realizzazione dell’opera e le tappe fondamentali che hanno ampliato e trasformato l’edificio nei seicento anni di esistenza; la seconda si concentra sulla vita nell’ospedale e sulle vite di alcuni degli oltre cinquecentomila bambini accolti fino a oggi; la terza, attraverso le pregiate opere d’arte commissionate dalle istituzioni e donate dai tanti benefattori nel corso dei secoli all’Istituto, approfondisce lo stretto legame tra bellezza e carità.

L’esposizione sarà inaugurata domani, venerdì 18 novembre 2022, alle ore 10:00.