Sulmona,9 novembre – La forte scossa di terremoto di questa mattina – magnitudo 5,7, epicentro nella zona della costa marchigiana nella provincia di Pesaro-Urbino avvenuto questa mattina alle 7,07 è stato percepito in larga parte dell’Abruzzo e anche in alcune zone della nostra città. Non si registrano al momentio danni alle persone ma in molte città delle Marche le scuole sono state chiuse