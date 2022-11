Al Maria Caniglia concerto del Marco Guidolotti Jazz Quartet

Sulmona, 6 novembre– Terzo appuntamento al teatro Comunale Maria Caniglia di Sulmona, della Settantesima stagione concertistica della Camerata Musicale Sulmonese 2022 2023, con il concerto del Marco Guidolotti Jazz Quartet, formazione musicale famosa in tutto il mondo, la quale ha eseguito la Suite Gershwin in onore al celebre ed immortale compositore George Gershwin. La formazione musicale è costituita da Marco Guidolotti al sax baritono, Felice Tazzini al pianoforte, Francesco Puglisi al contrabbasso, Valerio Vantaggio alla batteria; con il racconto della vita di George Gershwin scritto e narrato da Gino Saladini.

Marco Guidolotti è attivissimo musicista italiano, il quale si diploma al Conservatorio Santa cecilia di Roma, con il massimo dei voti in clarinetto nel 1999 e, in seguito, in musica jazz. Nel 2010 ha vinto il Premio Internazionale Massimo Urbani, ed ha suonato con i più importanti musicisti italiani ed internazionali. Collabora in maniera stabile con la RAI e Mediaset, per le produzioni di programmi televisivi e cinematografici, con compositori dello spessore Ennio Morricone, Armando Trovajoli, Nicola Piovani, sol per citarne alcuni. Ha suonato nei teatri e Festival più importanti del mondo. Dal 2015 è il sassofonista solista de Il Volo. Nel 2018 è stato eletto primo sax baritonista d’Italia, dai lettori della rivista specializzata JAZZIT. Gino Saladini è scrittore di thriller di successo come L’uccisione pubblicato da Rizzoli Editore, Hypnos edito da Sonzogno Editore, Roma Giungla edito da Marsilio Editore, nonché di sceneggiature quali Albedo e il Tunnel Trasparente, del regista Christian Lucidi.

Gino Saladini è medico legale, criminologo, opinionista RAI, SKY, Mediaset. Il concerto di oggi ha narrato sia dalla sua voce, sia dalla formazione musicale, un immortale artista il quale cambierà le sorti della musica del mondo. Si è raccontata la sua vita con aneddoti, curiosità, momenti della sua vita emozionanti, toccanti. Nel corso del concerto, sono state proiettate immagini e video inediti di New York degli anni venti ed anni trenta, che sono scorse dietro il quartetto musicale. George Jacob Gershwin, all’anagrafe Jacob Bruskin Gershowitz nasce a Brooklyn il 26 settembre 1898, muore a Los Angeles l’11 luglio 1937; è stato un immortale e celebre compositore musicale, pianista, direttore d’orchestra statunitense. È considerato il padre, l’iniziatore del musical statunitense, il quale ha lasciato celebri pellicole cinematografiche. La musica di George Jacob Gershwin spazia in molti campi sino al jazz, percorrendo la sua celebre parabola artistica che conferirà lui prestigio, fama, immortalità. Fra le sue opere più note al mondo ricordiamo Rapsodia in Blu, Un americano a Parigi, Porgy and Bess,sol per citarne e ricordarne alcune.

Ha scritto la maggior parte delle sue opere vocali e teatrali, tra cui più di una dozzina di spettacoli teatrali della Broadway, in collaborazione con suo fratello maggiore, il paroliere Ira Gershwin, Ha composto musica sia per Broadway, sia per le sale da concerto europee. L’attenzione si sposta ora al concerto di Giovedì 10 novembre 2022 alle ore diciassette e trenta, al foyer del Teatro Maria Caniglia, con i giovani artisti Lucrezia Maceroni al pianoforte, Giada Patella al pianoforte, Chiara Di Cesare al pianoforte, Luigi Di Cristofaro al violoncello, Alessia Orlando all’oboe, Giusi Fatica al pianoforte. Domenica 13 novembre 2022 alle diciassette e trenta, sempre al teatro Comunale Maria Caniglia di Sulmona avrà luogo il concerto del violinista Franco Mezzena.

Andrea Pantaleo