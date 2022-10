CSV Abruzzo, borsa di studio Antonio Chiodo

-Venerdì 28 ottobre ( ore 10,30) a Sulmona la cerimonia di premiazione

Sulmona,26 ottobre– Ogni anno il Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo invita gli studenti dell’ultimo anno degli istituti scolastici superiori della Valle Peligna e dell’Alto Sangro a riflettere sul concetto di cittadinanza e di impegno civico di solidarietà sociale nella società contemporanea con l’istituzione di una borsa di studio intitolata ad Antonio Chiodo.

Per l’edizione 2021-2022 la commissione di valutazione ha decretato la vittoria di Giorgia Lombardi della classe 5ª C dell’Istituto d’Istruzione Superiore Enrico Fermi di Sulmona con l’elaborato intitolato “Cittadino attivo”.

La premiazione si svolgerà venerdì 28 ottobre alle ore 10:30 presso l’Auditorium San Panfilo del Centro Pastorale Diocesano in Viale Roosevelt n.10 a Sulmona.

Dopo i saluti istituzionali, sono previsti gli interventi di Casto Di Bonaventura, presidente del CSV Abruzzo, e Luigina D’Amico, dirigente scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore Enrico Fermi. Seguiranno le testimonianze di Emilio Chiodo, Gianpaolo Tronca e Domenico Boiocchi.

Antonio Chiodo è stato per anni volontario ed esponente del CSVAQ, dove ha svolto funzioni di Revisore dei conti. Attento alla formazione dei giovani, all’impegno di solidarietà e costruttore di progetti di cittadinanza attiva, ha collaborato con l’associazione CIPA (Centro di Informazione e Prima Accoglienza), con l’associazione AMALI (Associazione Maternità Libera), nella quale ha ricoperto la carica di presidente, e con l’ACAT Peligna (Club di alcolisti in trattamento).Nelle scorse settimane il CSV Abruzzo ha già provveduto a pubblicare il bando per l’edizione 2022-2023.