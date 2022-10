Sulmona:Sabato 29 ottobre concerto Alice canta Battiato

Sulmona, 26 ottobre- Presentato questa mattina a Sulmona, nell’aula consiliare di Palazzo San Francesco, il concerto in programma al teatro Comunale Maria Caniglia, sabato 29 ottobre 2022, a partire dalle ore ventuno Alice canta Battiato che sarà accompagnata al pianoforte da Carlo Guaitoli.

Presenti l’assessore al comune di Sulmona Rosanna Tuteri con le deleghe alla cultura, turismo, pari opportunità, Vincenzo BisestilePresidente dell’Associazione Nomadi FANS club, Ennio Zinni socio dell’Associazione Nomadi FANS club. La solidarietà e la musica sono un binomio di fondamentale importanza, ed il concerto di sabato sera, prosegue la fondamentale realtà della solidarietà. Alice e Carlo Guaitoli sono stati collaboratori musicali di Franco Battiato,indimenticabile, ed immortale cantautore italiano, il quale ha lasciato un patrimonio storico musicale di illustre valore artistico.

Alice, oltre ad interpretare le canzoni di Franco Battiato, canterà anche i suoi brani che ha composto. In ventisette anni di attività dell’associazione sono state realizzate donazioni le quali ammontano alla somma di trecentomila euro, segno della fondamentale opera che tale associazione ha realizzato sia a Sulmona, sia nell’intero territorio. Per il concerto di sabato sera sono giunte prenotazioni da tutta Italia, con particolare riferimento alle città di Milano, Roma, Firenze, Pistoia, Bari, sol per citarne alcune, segno dell’importanza, nella città di Sulmona, di un’artista celebre quale è Alice, insieme al pianista Carlo Guaitoli. Il costo dei biglietti parte dalle ventidue euro, sino a cinquantasei euro; al momento sono disponibili in teatro solamente centocinquanta posti. Molte le camere d’albergo prenotate per una serata, un concerto, che si annunciano essere di encomiabile valore musicale.

A Pescocostanzo, per quanto concerne le donazioni realizzate dall’Associazione presieduta da Vincenzo Bisestile, ricordiamo lo strumento trans vaginale, il quale consentirà di poter effettuare viste mediche fondamentali; è uno strumento fra i più avanzati esistenti nell’Alto Sangro. Il cinque gennaio, sempre al teatro Comunale Maria Caniglia, avrà luogo altra donazione alla presenza di Filippo Graziani figlio dell’indimenticabile artista musicale Ivan Graziani. La solidarietà, è pilastro fondamentale della società, la quale realizza azioni importanti per il benessere di tutti, anche nel campo della sanità, al fine di garantire il diritto alla salute, previsto e tutelato dall’articolo trentadue della Costituzione, il quale ricordiamo sancisce che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.

L’associazione Nomadi FANS club, con la sua opera fondamentale di donazioni, contribuisce all’attuazione dell’articolo 32 della carta costituzionale. Le donazioni di apparecchiature mediche sono di fondamentale importanza. Il concerto di sabato sera è dedicato al distretto sanitario peligno sangrino, il quale comprende ben trentasei comuni dislocati in un territorio regionale ampio, complesso, molto vario. I bisogni della salute dei cittadini devono raggiungere l’obiettivo di fornire risposte il più possibile appropriate, all’intera popolazione. L’associazione Nomadi FANS club, mediante l’organizzazione di eventi musicali, ha sempre realizzato ed attivato la raccolta fondi per la donazione al Distretto sanitario sede distrettuale di Sulmona, di un’importante apparecchiatura elettromedicale, la quale contribuirà ad ampliare la fondamentale rete dei servizi offerti ai cittadini. La solidarietà e la musica a Sulmona si confermano essere pilastro fondamentale di cultura, coesione sociale, tutela del diritto alla salute.

Andrea Pantaleo