Sulmona: “ Rime e vino”,oggi  ( ore 18) al Foyer del Teatro Caniglia

Sulmona, 14 ottobre- Oggi pomeriggio l’evento “Rime e Vino “ presenta l’abruzzese fuori sede in Rime toscibili .Una serata al foyer del Teatro Maria Caniglia di Sulmona all’insegna del ridere e sorridere, un viaggio nei borghi sconosciuti passeggiando tra tradizioni del passato, natura, arte e buongusto svelano l’Abruzzo nella sua interezza..raccontati in chiave ironia dall’autore Gino Bucci, tra italiano e dialetto, ha contribuito con la sua pagina fb a valorizzare la nostra Regione conquistando gli abruzzesi in tutto il mondo.

Dialogherà con l’autore Massimo Maiorano per un fil rouge enologico tra Rime e Vino.. l’evento organizzato dall’ Associazione Sulmona Sostenibile Eventi in collaborazione con Ais delegazione Sulmona vede la partecipazione di diversi partner che hanno voluto contribuire alla manifestazione.. Intoscibilmente alle 18,00 .