La lezione a Sulmona dell’altro Pd 

Luciano D’Alfonso, Michele Fina intervistati da Chiara Buccini

Sulmona, 20 settembre- il senatore Luciano D’Alfonso( Pd) e Michele Fina( Segretarioi regionale del Pd) entrambi candidati per le prossime elezioni hanno partecipato ieri sera a Sulmona ad una manifestazione che si è tenuta presso l’Hotel Meeting. L’iniziativa promossa dalla Consigliera regionale Marianna Scoccia ha visto una massiccia partecipazione di gente di giovani, amministratori, donne, imprenditori, espressioni diverse della città e del territorio. I due ospiti intervistati dalla giornalista Chiara Buccini hanno parlato dei programmi del Pd di questa campagna elettorale, delle sfide che sono dietro l’angolo, ma anche delle prospettive riservate a questa città e alla nostra regione. Già la Regione finita nel mirino dei due ospiti soprattutto per l’incapacità di una classe dirigente che Governa a Palazzo dell’Emiciclo e che questa realtà non conosce affatto, che non si occupa dei bisogni e delle attese di questa comunità che ha il diritto di sperare in un divenire migliore.

D’Alfonso ha parlato del ruolo della programmazione “ che resta elemento fondamentale per la politica” ma anche delle scelte” che debbono rispettare tutti i territori” del ruolo della politica soprattutto quella locale” che deve sapersi muovere,lottare in maniera unitaria, confrontarsi e sempre in difesa delle propria comunità” .

Pubblico attento ed entusiasta. D’Alfonso non ha mancato di prestentare un resoconto dettagliato del lungo lavoro fatto in sede parlamentare e da Presidente della Commissione Finanze riferendo dei tanti provvedimenti varati negli ultimi tempi. E non sono mancate stoccate agli avversari politici a quelli che hanno fatto cadere il governo Draghi in una fase assai delicata per la vita del Paese. Tanti applausi e gente entusiasta.

Diversi passaggi e riferimento anche della sua esperienza di Presidente del Governo regionale e delle risorse assegnate alla città e al nostro territorio a cominciare dalle risorse ( circa 12 milioni) previste nel Masterplan.

Fatto davvero straordinario in questa città, sopratutto in questi ultimi anni, poter raccontaresentire da un politico a viso aperto un resoconto dettagliato e puntuale del lavoro svolto per questa città dove molti personaggi politici, anche di primo piano, sono passati per sfilare in passerella e poi, come ironicamente sostiene un giornalista locale, per andare a bere al vaschione lungo Corso Ovidio

L’impressione registrata ieri sera è che esiste un altro Pd che piace alla nostra gente, sa parlare dei problemi, sa esprimere buone idee,presentare progetti che possono aiutare a guardare avanti con fiducia.

Insomma un Pd diverso che non pensa solo a litigare,polemizzare, ad apparire e a fuggire nei momenti difficili.Insomma pronto a combattere per la propria città,la propria gente,il proprio partito. E .. scusate se è poco