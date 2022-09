Luciano D’Alfonso a Sulmona per il confronto con i cittadini

Sulmona,20 settembre- In vita delle prossime elezioni di domenica prossima il confronto ed il dibattito politico di partiti e candidati entra nel vivo. Confronto ieri pomeriggio a Sulmon,a fra il candidato del Partito Democratico alla camera dei deputati Luciano D’Alfonso e i cittadini. Presente Bruno di Masci già Sindaco di Sulmona, Presidente della provincia dell’Aquila, consigliere regionale della Regione Abruzzo. Presenti all’incontro amministratori, imprenditori, cittadini di ogni espressione della società civile. Molti i temi affrontati fra i quali la grave crisi della valle peligna, la quale continua a perdere residenti, con i giovani che partono per i viaggi della speranza, drammaticamente e tristemente tornati ad essere protagonisti, per andare in cerca di lavoro e fortuna altrove, la chiusura del tribunale di Sulmona, l’emergenza del caro bollette, con l’inflazione la quale non cessa di far aumentare i prezzi provocando preoccupazioni dei cittadini, i collegamenti ferroviari i quali devono essere ammodernati e potenziati al fine di ridurre i tempi di percorrenza fra Pescara, Sulmona, Roma capitale, al fine di essere sempre più competitivi. Luciano D’Alfonso ha risposto alle domande di cittadini tracciando anche le ultime riforme tributarie realizzate al fine di snellire ed accelerare le procedure. Temi scottanti, di attualità, i quali sono stati oggetto dell’incontro odierno al quale è seguito un interessante confronto con i cittadini. La politica deve essere al servizio delle istituzioni e dei cittadini avendo sempre visione lungimirante ed obiettivi chiari, precisi, che si intendono raggiungere e realizzare. La sfida elettorale è sempre molto impegnativa e richiede un attenta, precisa campagna elettorale. La città di Sulmona, l’intero territorio della valle peligna, come hanno ribadito sia Luciano D’Alfonso, sia bruno Di Masci, non possono permettersi di perdere ulteriore tempo.

Andrea Pantaleo