Elezioni: mercoledì  a Sulmona due appuntamenti con la lista  del terzo Polo (Calenda-Renzi)

Sulmona, 5 settembre– Appuntamento di rilievo quello annunciato per mercoledì pomeriggio a Sulmona da parte dello schieramento del terzo Polo quello che fa riferimento a Italia Viva (Renzi)e ad Azione (Calenda). Alle ore 18,00 sarà inaugurata la sede del Comitato elettorale in Corso Ovidio 128 mentre alle ore 18,45 presso lo Spazio Pingue (Via Lamaccio) è in programmala manifestazione per la presentazione della lista che parteciperà alle elezioni del prossimo 25 settembre. Nell’occasione saranno presenti l’on. Giulio Cesare Sottanelli Capolista Camera dei Deputati,Emanuela Pistoia Candidata Camera dei Deputati e l’on Camillo D’Alessandro Capolista Senato