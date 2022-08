E a Sulmona  ora in fuga dalla Lega

Sulmona,23 agosto- E così dopo la crisi che ha travolto alcuni partiti a Sulmona, a cominciare dal Pd, Fi, Movimenti, coalizioni, consiglieri di maggioranza e di opposizione, al Comune o alla Provincia ora esplode il caso della Lega. Al centro della contestazione soprattutto la gestione del partito e la scarsa considerazione riservata al territorio

L’ex sindaco, Fabio Federico, Serafino Speranza, Alessandro Manzoli,Consigliere comunale di Bugnara, Gaetano Pignatelli, abbandonano la Lega in piena campagna elettorale per le elezioni politiche.“Una gestione del partito, nel nostro Abruzzo, non all’altezza dei propri compiti”- scrivono i quattro restando fedeli al centro destra, riconoscendo l’opera del leader, Matteo Salvini. Federico e gli altri es ponenti riten gono che “non è più possibile nascondere una gestione del partito, nel nostro Abruzzo, non all’altezza dei propri compiti”. I quattro criticano in particolare le “scelte sbagliate, atteggiamenti autoreferenziali e incapacità gestionale” che a loro giudizio “ha determinato una politica locale miope e deleteria”. “Dopo innumerevoli vicende segnate dalla scarsa considerazione per il nostro territorio, la composizione della lista per le prossime politiche è la goccia che fa traboccare il vaso: nomi di validissimi professionisti, per l’ennesima volta, sono stati depennati dalle liste, dimostrando, se ce ne fosse ancora bisogno, tutto il dispregio per Sulmona e per la Valle Peligna”. “Rimanendo solidi sostenitori del centro destra, salutiamo gli amici che hanno condiviso il nostro percorso in questi anni e auguriamo a tutti tempi e interlocutori migliori”.