Per la prima volta a Sulmona evento Cyberzecurity ed intelligenza artificale

Sulmona, 24 ottobre- Il Comune di Sulmona sta lavorando alacremente all’organizzazione di un’importante giornata formativa in tema di cybersicurezza ed intelligenza artificiale.

L’evento si propone come obiettivo quello di creare sinergie tra le Pubbliche Amministrazioni, nello sforzo costante di attuare in concreto quella che quotidianamente viene definita la transizione al digitale dei procedimenti e dei processi, in un contesto sempre più interconnesso e vulnerabile, nel quale è ormai necessario diffondere sempre più la cultura della sicurezza informatica.

Il congegno, dal titolo “Cybersecurity ed intelligenza artificiale: innovazioni e sfide per la PA”, ha già ottenuto il patrocinio del Dipartimento per la Trasformazione digitale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’AGID – Agenzia per l’Italia digitale e della Fondazione Women4cyber, che da anni sostiene il ruolo femminile nel dominio cyber.

L’evento è previsto per il prossimo 29 novembre presso il Teatro comunale “Caniglia” e vedrà la partecipazione di illustri ospiti e relatori quali l’Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza, la Polizia Postale, oltre che massimi esperti dei profili connessi ai rischi a cui gli operatori sono quotidianamente esposti.

“L’Amministrazione continua quindi il percorso intrapreso con impegno verso la sensibilizzazione del personale dipendente, nonché dell’opinione pubblica in generale, sulle più recenti, cruciali e rilevanti novità sull’argomento, molto spesso relegato a mera teoria e, proprio con l’impiego delle economie derivanti dall’attuazione dei numerosi progetti PNRR in materia di digitalizzazione, ha inteso organizzare un evento unico nel suo genere e che funga da apripista per molti altri in futuro.Ringrazio tutti i dipendenti che lavorano alla promozione di questo percorso”. Lo dichiara il Sindaco Gianfranco Di Piero.