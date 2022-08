Università Teramo,il corso di laurea in turismo sostenibile è già un successo

Una novità assoluta per l’Abruzzo e per l’Italia

Sulmona, 23 agosto- Il Corso di laurea in Turismo sostenibile dell’Università di Teramo – che ha iniziato le proprie attività nello scorso anno accademico – è un progetto formativo unico in Abruzzo e in Italia, che tiene conto delle più recenti trasformazioni del settore per promuovere un turismo sostenibile, responsabile e accessibile.

Il Corso di laurea in Turismo sostenibile è organizzato sulla base delle analisi e delle raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale del turismo, degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e della politica del turismo dell’Unione europea e propone un percorso formativo basato su tre aspetti fondamentali: sostenibilità, innovazione e territorio. L’obiettivo è formare figure professionali in grado di promuovere un turismo che soddisfi esigenze economiche, sociali e ambientali; di utilizzare le nuove tecnologie e i vantaggi della comunicazione digitale; di contribuire allo sviluppo delle aree interne e marginalizzate che costituiscono una parte importante del territorio abruzzese e dell’Italia meridionale.Il Corso di laurea ha una forte caratterizzazione interdisciplinare e si articola in cinque aree di apprendimento: giuridica, sociologica e territoriale, economica, gestionale e quantitativa; storica; linguistica, informatica e digitale.

L’apprendimento di queste conoscenze consente di preparare figure professionali in grado di interpretare e gestire la complessità del fenomeno turistico e capaci di dare sostegno a imprenditori, enti pubblici e privati, aziende che operano nel settore, proponendo soluzioni in linea con le politiche della sostenibilità nel settore turistico. Accanto alle più tradizionali professioni del settore, il Corso di laurea dell’Università di Teramo si propone di formare figure professionali nuove, sempre più richieste dal mercato del lavoro: Esperto di Promozione del settore turistico, Progettista di itinerari e prodotti turistici, Destination manager, Specialista in turismo digitale, Operatore del turismo sostenibile, Esperto Booking e prenotazioni online, Heritage Promoter.Da quest’anno accademico il Corso di studio in Turismo sostenibile presenta anche un’organizzazione didattica dedicata agli studenti lavoratori, con lezioni registrate e altro.