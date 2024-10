Sulmona: ora arriva la tessera “ Amici dei musei”

Sulmona, 23 ottobre– È con grande entusiasmo che annunciamo l’istituzione della tessera “Amici dei Musei Sulmonesi”, un’iniziativa pensata per promuovere la conoscenza delle nostre radici culturali tra i residenti della Città.

L’iniziativa, portata in Giunta dall’assessore alla Cultura, Carlo Alicandri-Ciufelli, “con la preziosa collaborazione- fa sapere il Comune- del Consigliere comunale Angelo D’Aloisio, ha come obiettivo primario quello di incentivare l’afflusso e la partecipazione nei musei cittadini”.

La tessera “Amici dei Musei Sulmonesi” sarà un’opportunità per tutti i cittadini sulmonesi di esplorare e approfondire la propria storia attraverso l’accesso facilitato ai musei della Città. Con un costo annuale di soli 15 euro, i possessori della tessera potranno non solo visitare i vari musei con l’accesso libero illimitato, ma anche partecipare ad eventi esclusivi che verranno organizzati nella seconda fase del progetto, insieme ad altre iniziative collaterali

Questi eventi, pensati appositamente per i possessori della tessera, offriranno vantaggi esclusivi e occasioni uniche per vivere la cultura sulmonese in modo diretto e coinvolgente. A breve, sarà possibile acquistare la tessera presso l’Ufficio turistico, a palazzo Annunziata, dove il personale sarà a disposizione per fornire ulteriori informazioni e dettagli.

“Invitiamo tutti i cittadini- conclue la nota- a cogliere questa opportunità per riappropriarsi delle proprie radici e scoprire le meraviglie storiche e artistiche che Sulmona offre. Culture e storie che meritano di essere celebrate e condivise, e che con la tessera “Amici dei Musei Sulmonesi” diventano accessibili a tutti”.