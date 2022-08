Elezioni: Conte, a questa destra neanche le chiavi del condominio

Il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, in una intervista a “la Repubblica” dice che i voti della sinistra, dopo le alleanze strette dal Pd, licerchera’ comunque in solitaria: “Agli elettori di sinistra dico questo: se vogliono avere la garanzia che il loro voto non vada sprecato, votino noi”. Con la destra non governera’ piu’, giura: “Non gli affiderei nemmeno le chiavi del condominio”. L’ex premier in ogni caso rimarra’ alla testa del Movimento anche dovesse scivolare al 5 per cento: “Non mi interessano le percentuali”. Ma e’ sicuro: “Senza spocchia: saremo la sorpresa di queste elezioni”.

“Sicuramente – continua – non potremo fare un accordo con la destra, hanno soluzioni inadeguate. Quello che posso

garantire e’ che le nostre riforme, dal salario minimo alla lotta al precariato, le realizzeremo costi quel che costi o,

se non saremo al governo, le difenderemo con le unghie”.