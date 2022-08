    Bugnara è già…..Romantica

Torna nel piccolo Centro peligno la rassegna internazionale di arte floreale giunta alla sua sedicesima edizione e che a partire da domani e fino a domenica notte trasformerà il centro storico in un grande giardino colorato dove ogni vicolo,piazza,spazio pubblico saranno addobbati e con caratteristiche composizioni di fiori. Un appuntamento che richiamerà anche in questa occasione migliaia di curiosi e turisti, soprattutto giovani, provenienti da tutto l’Abruzzo

Bugnara: Romantica 2022 uno dei tanti vicoli del centro storico in fase di allestimento

Bugnara, 5 agosto– Ci siamo poche ore ancora e poi a partire da domani e fino a domenica no torna a Bugnara “Romantica”, il Festival Internazionale di arte floreale un appunatamento divenuto un riferimento preciso nell’estate abruzzese che riesce a richiamare l’attenzione e la curiosità di migliaia di persone sopratutto giovani provenienti da ogni angolo dell’Abruzzo

“L’edizione 2022 segna la vera rinascita delle iniziative estive”, sottolinea il sindaco, Giuseppe Lostracco. “Lo scorso anno abbiamo cercato in qualche modo di ricominciare, ma lo abbiamo fatto in tono decisamente minore. Questa, invece, è l’estate in cui Bugnara torna a vivere”. Focus del Festival è la valorizzazione e riqualificazione dell’ambiente e del centro storico del borgo segnalato tra i più belli d’Italia. “Il nostro impegno per la tutela dell’ambiente è prioritario e spazia dalla gestione di una corretta raccolta differenziata al recupero estetico e artistico del territorio,” conclude Lostracco. “Le quattro R” sono, infatti, il tema cardine della manifestazione: ridurre, riutilizzare, riciclare, recuperare. Questo perché Romantica, dal 2012, pone particolare attenzione verso il rispetto della natura e dell’ambiente circostante.

Bugnara: Romantica 2022, ragazze olandesi impegnate in una stradina del centro storico

Romantica prevede allestimenti e installazioni floreali e vegetali, oltre ad una originale sfilata di moda con abiti creati esclusivamente con fiori, foglie ed elementi ecologici presentata dalla fiorista Stefania Dima. Nell’edizione 2022 si ripartirà con 20 fioristi europei. Tra i Paesi partecipanti, oltre all’Italia, ci saranno l’Olanda, la Slovacchia, il Belgio, l’Ungheria, la Russia e la Bielorussia.

“Il nostro obiettivo è quello di scambio di esperienze e culture tra fioristi e avvicinare la gente all’arte floreale”, spiega Serena Margiotti, Presidente EAFA (European Athenaeum of Floral Art) e figlia di Mauro, ideatore del format scomparso nel 2015. “Non è stato facile ripartire perché oltre alla Pandemia c’è la crisi economica ed è più difficile reperire i fiori, ma alla fine ce l’abbiamo fatta. Abbiamo invitato meno squadre del solito, ma tutte hanno accettato immediatamente perché anche all’estero c’è voglia di tornare a fare festa e la scuola di Bugnara è molto apprezzata. I fioristi arriveranno il 3 agosto e poi inizieremo tutti assieme ad allestire il centro storico. Anche quest’anno la manifestazione sarà dedicata al rispetto dell’ambiente, al riciclo e al riuso. Il tutto per sensibilizzare la popolazione a fare un uso più corretto della differenziata”.

Bugnara: la fontana di piazza SSRosario giovani che preparano le operazioni di addobbo

La serata del 6 agosto sarà una “Notte Bianca” ricca di suggestioni, con la sfilata, stand enogastronomici e mercatini di prodotti locali. Il tutto accompagnato da una serata musicale ricca e variegata che accontenterà tutte le fasce d’età: ospiti di Romantica saranno i talenti di Amici 2022, i cantantiAisha e Calma, la tribute band de I Nomadi – Terzotempo, il gruppo Stili Musicali. Concluderà il dJ set di Valeesse.

Un aspetto da non sottovalutare. Anche per questa manifestazione ‘ regina’ si conferma una strategia organizzatativa tipica di Bugara che vede il coinvolgimento e la collaborazione fra delle tante associazioni che si muovono nel Paese a cominciare dal prezioso apporto della Pro-loco, presieduta da Antonio Di Tommaso, ma anche dalla altre organizzazioni che hanno contribuito a reparare un cartello estivo ricco di eventi e molto qualificato che ha trovato finora larghi consensi. Sempre per l’occasioe di Romantica è previsto anche, fanno sapere gli organizzatori, anche un servizio gratuito di bus navetta dal campo sportivo al centro di Bugnara.