Abruzzo: Coronavirus, 2588 nuovi casi,1329 guariti,3 deceduti

Sulmona, 23 luglio– Sono 2.588 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Abruzzo Sono emersi dall’analisi di 1.526 tamponi molecolari e 9.285 test antigenici. Si registrano tre decessi recenti (2 in provinciadell’Aquila e uno residente fuori regione). In calo i ricoveri. Gli attualmente positivi salgono a 52.963 (+1.256): 257 pazientisono ricoverati in area medica (-9) e 8 sono in terapia intensiva (-3). I guariti sono 434.972 (+1.329 rispetto a ieri). I nuovipositivi sono residenti nelle province dell’Aquila (379), Chieti (924), Pescara (535), Teramo (545), fuori regione (106), inaccertamento (98).