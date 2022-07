Comuni ricicloni: il Comune di Pratola anche quest’anno protagonista

Pratola Peligna, 7 luglio -Il Comune di Pratola Peligna è per il quinto anno consecutivo il primo classificato tra i comuni abruzzesi sopra i 5000 abitanti per la percentuale sulla raccolta differenziata, pari all’83,2 per cento riferita al 2021.

È il dato che emerge dall’edizione 2022 denominata Comuni Ricicloni, organizzata da Legambiente con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica. La cerimonia di premiazione si è svolta ieri pomeriggio a Roma, con la diretta streaming sui canali social di Legambiente e La Nuova Tecnologia.

“È un risultato che ci inorgoglisce e che condividiamo nuovamente con i nostri cittadini e la Diodoro Ecologia. È un premio che conferma la bontà della scelta del mercato operata dall’Amministrazione per l’affidamento del servizio: Pratola continua a vincere la sfida dei costi offrendo alla sua comunità un ventaglio di servizi ampio e di qualità. Un percorso che seguiremo anche nei prossimi cinque anni”.È quanto sottolineano il Sindaco Antonella Di Nino e l’Assessore all’Ambiente e Rifiuti Antony Leone.