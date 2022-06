Elezioni: Calenda, unire forze democratiche ed europeiste ￼￼

Con +Europa “e le liste civiche che stiamo portando a livello nazionale vogliamo costruire un’area che dica: né questo centrodestra né questo centrosinistra sono in grado di governare perché hanno al loro interno troppe contraddizioni, e invece andiamo incontro a un periodo di difficoltà senza precedenti sia sul piano economico che geopolitico. Dunque abbiamo bisogno che le forze democratiche ed europeiste, che sianodi centrodestra o di centrosinistra, si convincano a lavorare insieme, continuando con Mario Draghi”. Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda in un’intervista a Il Messaggero Tv, pubblicata oggi sul quotidiano. Nel progetto di Calenda “non ci sta Renzi. Al di là delle chiacchiere che fa, ha scelto in queste elezioni di andare a destra o a sinistra, a seconda chi gli prometteva due assessori in più”