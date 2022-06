Turismo,pubblicate graduatorie delle imprese beneficiarie di indennizzi

Pescara, sede della Giunta regionale in Viale Bovio

Sulmona,22 giugno- – Sono 842 le imprese turistiche localizzate all’interno di comuni facenti parte di bacini sciistici che hanno ottenuto un contributo economico a seguito dell’emergenza sanitaria per il Covid.Le graduatorie delle imprese ammesse a contributo e quelle escluse sono state pubblicate dagli uffici regionali dell’assessorato allo Sviluppo economico e al Turismo.I contributi erogati ammontano complessivamente a oltre 9,5 milioni di euro, risorse provenienti dai fondi statali messi a disposizione per ridurre quanto più possibile le perdite economiche delle aziende turistiche a causa del Covid.La misura specificatamente prevista per i comuni (la Regione ne ha individuati 35) i cui territori ricadono nei comprensori sciistici già individuati è parte di un sistema di aiuti che la Regione ha avviato già dall’estate del 2020.Dopo le prime misure economiche in favore delle persone fisiche, gran parte della programmazione dell’assessorato allo Sviluppo economico è stata indirizzata verso la previsione di misure economiche di ristoro, indennizzo e contributi a fondo perduto in favore delle imprese abruzzesi colpite dalle conseguenze economiche del Covid.Sull’entità del contributo erogato, l’avviso pubblico prevede diverse fasce di intervento: si va dai 35 mila euro previsti per alberghi, campeggi, villaggi turistici e ostelli fino ai 3000 euro per l’attività delle Guida alpine e degli accompagnatori turistici.