Avezzano, distretto sanitario:”I reagenti non mancano e l’Adi funziona regolarmente”

Avezzano,18 giugno– Doppia smentita, da parte dei responsabili dei rispettivi servizi, sulla presunta mancanza di reagenti al distretto sanitario di Avezzano per l’esame spike nonché per un mancato accesso al servizio Adi. Disagi lamentati da un’utente dopo essersi recata al distretto per chiedere di fare il test del sangue per un controllo covid e ottenere il prelievo di sangue a domicilio

“I reagenti in questione attualmente non mancano”, dichiara la dr.ssa Rosanna Lo Russo, responsabile del laboratorio analisi dell’ospedale di Avezzano, “e questo tipo di esame viene effettuato regolarmente.”

Il dr. Donato Tacconella, responsabile Adi, dichiara: “Il servizio di prelievo a domicilio funziona regolarmente e non è mai stato sospeso. Già lunedì prossimo i nostri operatori andranno a domicilio dell’utente per eseguire il prelievo. Verificheremo le ragioni per cui si è creato il disagio”