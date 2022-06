Renzi: c’è un’area Draghi, a questo spazio dobbiamo dare un tetto ￼￼

“C’è uno spazio che può salvare il Paese. È l’area Draghi, oggi, in Italia, ed è l’area Macron in Francia. È uno spazio che esiste. Non dare a questo spazio una casa e un tetto per mere ragioni di egocentrismo personalesarebbe folle e da irresponsabili”. Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi in una intervista al Corriere della Sera.”Tenuta del governo a rischio? No. È tutta scena che serve ai grillini per racimolare visibilità e qualche decimale nei sondaggi. La verità è che Conte ha una sola strada: se pensa che Draghi stia sbagliando sulla politica estera, il leader grillino deve chiamare Di Maio e chiedergli di dimettersi. Ma non lo farà mai”, spiega Renzi, per il quale quello di Salvini e Conte “è tutto solo uno show. Mi fa male vedere come la vicenda ucraina,drammatica e seria, sia trattata con superficialità solo per i sondaggi”.